فوز فريق طلابى من جامعة القاهرة بالمركز الثانى فى مسابقة دولية

جدة - نرمين السيد - فاز فريق طلابى من كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة، بالمركز الثانى فى المسابقة الدولية "The ESG trading initiative 2022"، والتى نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفريق الطلابى الفائز فى المسابقة مؤكدا كفاءة طلاب وباحثى جامعة القاهرة، وتمكنهم من المشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والدولية فى مختلف المجالات، والفوز بمراكز متقدمة، وأوضح أن المسابقة تم إجراؤها من خلال منصة تحاكى الأسواق المالية فى العالم الحقيقى لاتخاذ قرارات الاستثمار لممارسة التمويل مع مراعاة تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن فريق الجامعة ضم 6 طلاب (3 طلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و3 طلاب من برنامج جورجيا بكلية التجارة)، وهم: محمود عبد المنعم وهبة الله، ومحمد عادل محمد أحمد، ومحمد خالد أحمد توفيق، ويوسف خالد أحمد بدر، ومينا ويليام ذكرى جرجس، ومروان خيرى حافظ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين السيد مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس بكلية التجارة.



جدير بالذكر أن الفريق الطلابى شارك فى المسابقة على مدار 4 أشهر من خلال مرحلتين، تمثلت المرحلة الأولى فى محاكاة لإدارة المحافظ واستثمار فى الأسهم فى بورصة نيويورك وتورنتو، بينما تمثلت المرحلة الثانية فى تداولات دولية من أسواق العرض والطلب المغلقة إلى الأسواق المفتوحة، وقد شارك فى المسابقة 15 جامعة تمثل 7 دول شرق أوسطية، حيث شاركت من مصر جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وشاركت من الدول العربية جامعات الإمارات العربية المتحدة، وزايد، والشارقة، والسلطان قابوس، والبحرين، وحمد بن خليفة، والكويت، وعجمان، وقطر، والقاسمية، وجيلالى بونعامه بخميس مليانة، والجامعة التكنولوجية والعلوم التطبيقية – شناص.