الصحف الكويتية تبرز تأكيد السيسى استحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، استحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن.





ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى: احتاجنا نحو 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا إلى تغيير وجه القارة الإفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة، مؤكدا ضرورة أن تضع الدول الأفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة فى تغيير واقعها وتطويره.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، أتحدث من واقع مصر التى تطور البنية التحتية فيها، فقد احتجنا مبلغا يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مشروعات التطوير كانت على ما نسبته 10 إلى 12% من مساحة مصر فقط.

وفى صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان "السيسى: لا تنمية دون أمن"، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى أكد أن حالة الاستقرار فى الدول مهمة جدا من أجل تحقيق التنمية والتقدم وأن الفكرة كلها الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة أوعوا تطلبوا من الدولة دى إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم.

وفى صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان "عبد الفتاح السيسى: استحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن"، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى شدد على أن الاستقرار شريطة أساسية لأى تنمية حقيقية والاستقرار والأمن إذا غابا عن دولة، اوعوا تطلبوا من الدولة دى تتقدم أبداً، فلن تتقد، سواء كان الأمر خطة خارجية أو استهدافا أو عدم وعى الناس».