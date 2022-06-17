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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /704937/لينك-موقع-تذكرني-للحصول-على-تذكرة-مباراة-الأهلي

تبحث الجماهير المصرية عن لينك موقع تذكرتي للحصول على تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز والتي ستجمع بينهما في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 19 من يونيو الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وإذا كنت ترغب في الدخول على لينك موقع تذكرتي للحصول على تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، عليك إتباع الخطوات التالية:

1- أولاً يجب الدخول على موقع تذكرتي

2- اختر أيقونة قسم الرياضة

3- عليك اختيار أيقونة حجز مباراة الأهلي والزمالك

4- بعدها يجب اختيار أيقونة حساب تذكرتي وكلمة المرور

5-بعد ذلك سيتم حجز تذاكر المباراة مع تحديد الفئة التي ترغب في تشجيعها.

بعد الحصول على لينك موقع تذكرتي، سيكون في إمكانية الجمهور الذهاب للمباراة وتشجيع النادي الذي رغب في تشجيعه، وسيتم فتح باب الاستاد لاستقبال عدد الجمهور المسموح له بحضور المباراة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل.

سعر تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وكانت قد حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، سعر تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، فاسعر تذكرة الفرد الواحد ستكون ب 75 جنيه، أي أنها لن تكون مقسمة على الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة

الأهلي يقيم معسكراً مغلقا

على الجانب الآخر، يقيم فريق الكرة بالنادي الأهلي، معسكراً مغلقا اليوم الجمعة الموافق 17 من يونيو الجاري، استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة المنتظرة بين الفريقين. ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في القمة 124، لضمان استمراريته في التواجد على قمة الدوري الاي يحتلها الزمالك برصيد 44 نقطة جمعهما من إجمالي خوض 20 مباراة، تمكن من الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات.

موقف النادي الأهلي في الدوري

أما النادي الأهلي، فايحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام النادي المصري البورسعيدي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم إذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، على قناة أون تايم سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.