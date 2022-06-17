«دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»..و«تنظيم سوق السيارات وضبط أسعارها»أبرزها..البرلمان يحدد موعد لمناقشة 10 طلبات عامة مقدمة من نواب التنسيقية..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /704935/دعم-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطةوتنظيم-سوق-السيارات-وضبط-أسعارهاأبرزهاالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-10-طلبات-عامة-مقدمة-من-نواب-التنسيقيةالأسبوع-المقبل

تحدد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد لمناقشة 10 طلبات مناقشة عامة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبرزها الحد من عمالة الأطفال في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم سوق السيارات وضبط أسعارها.

دوت الخليج البرلمان يحدد موعد لمناقشة 10 طلبات عامة مقدمة من نواب التنسيقية حيث جاءت الطلبات المقدمة من النواب، على النحو التالي: 1- 3 طلبات مقدمة من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، بشأن: الأول: عن سياسة الحكومة بشأن الحد من عمالة الأطفال في مصر. الثاني: سياسة الحكومة بشأن تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري. الثالث: سياسة الحكومة بشأن الحد من الدروس الخصوصية. 2- ثلاث طلبات مقدمة من العضو أحمد فتحي وعشرين عضواً، بشأن، الأول: سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية الثاني: سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الثالث: سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات. الرابع: ضبط أسعار السيارات في السوق المصري، وعن تبعات وقف استيراد قطع غيار السيارات. 4- طلب مقدم من النائبة منال هلال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. 5- طلبان مقدمان من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً،بشأن، الأول: سياسة الحكومة بشأن التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ. الثاني : سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.

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