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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /704933/كم-سعر-طن-الحديد-اليوم-في-مصر-2022-للمستهلك

ينشر موقع دوت الخليج سعر الحديد اليوم في مصر 2022 وذلك بعد رفع معدلات الفائدة في الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ عقود، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022 للمستهلك

وجاء سعر الحديد اليوم في مصر 2022، والتي جاءت كالتالي:

- سعر طن حديد التسليح في شركة عز 18170 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة بشاي 18070 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة العشري 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر حديد التسليح في شركة مصر ستيل 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة الداخلية 18170 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة العتال 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة المصريين 18070 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة الجيوشي 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة المراكبي 18070 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت اليوم في مصر 2022 للمستهلك

- سعر الأسمنت المسلح من شركة النصر 1230 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة قنا إلى 1220 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة العسكري إلى 1205 جنيهات للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة السويدي إلى 1280 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة المخصوص إلى 1230 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة وادي النيل إلى 1230 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة حلوان إلى 1260 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة المخلوط إلى 960 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة المقاوم إلى 1260 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

- سعر الأسمنت المسلح من شركة رؤية إلى 1250 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.