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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /704925/وفاء-عامر-مشواري-في-الفن-يشبه-مشوار-محمد-صلاح-مع-كرة-القدم

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على برنامج «التاسعة»، وعلقت على اعتزال بعض النجوم الفن والتوبة منه، كما عقدت مقارنة بين تجربتها في الفن وتجربة محمد صلاح مع كرة القدم.

دوت الخليج يرصد تصريحات وفاء عامر في برنامج التاسعة.

تصريحات وفاء عامر غي في التاسعة

قالت وفاء عامر: "اللي بيتوبوا ويعتزلوا الفن عملوا إيه علشان يتوبوا منه.. إحنا بنقدم قيمة للمجتمع.. إحنا في كل صلاة بنقول اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا".

وعن محمد صلاح قالت:" يعجبني في محمد صلاح إصراره وكفاحه، في مشواري فيه الكثير من قصة كفاح محمد صلاح، فهو لم يذهب لأحد الأندية الكبيرة، وقالوا عليه لا يصلح، وأنا كذلك رشحت لأحد الأعمال الكبيرة، ولم أقدم الدور، وقالوا لي مش هتشتغلي وهذا العمل هو مسلسل بوابة الحلواني، فأنا ذهبت بشنطة ملابسي، ورحلت، ولم أقدم العمل بسبب المنتج الفني، وقال لي لن تقدمي هذا الدور"

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل دورها في مسلسل بيت الشدة، حيث أكدت أنها حدث لها بعض العكوسات بسبب مشاهد السحر في المسلسل.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج التاسعة على القناة الأولى: «حدث لي بعض العكوسات في هذا المسلسل، لأنهم كانوا كاتبين بعض الطلاسم على الحوائط، وطلب مني ألا أقرأها، ومن باب الفضول قرأتها، فكنت أقع على وجهي كل شوية، فيحضروني من على الأرض، وأنا في وعيي وليس مغمى علي».

وتابعت: «من كتب هذه المشاهد من الواضح أنه متخصص، وأوقات عندما أفتكر تلك المشاهد، أسأل نفسي كيف قدمتها بهذا الشكل، من شدة رعبها وحساسيتها».

أردفت: «بالنسبة لمشاركتي في مسلسل راجعين يا هوى، فالمخرج محمد سلامة، شاطر، صبور، ويحب أن يصل للنجاح دائمًا، وأهم ما يميزه أنه يقرأ إبداعي».

كشفت الفنانة وفاء عامر الكثير عن أسرارها الشخصية ومسيرتها الفنية، خلال حوارها ببرنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على شاشة «النهار».

وفاء عامر وزوجها

وقالت الفنانة وفاء عامر: «بقول لكل امرأة صاحبي زوجك وخليه يصارحك، واللي يوجعني عدم التقدير واللامبالاة، لكن يجب أن نستوعب بعضنا في ظل الظروف القائمة الآن»

وتابعت: «زوجي ميقدرش يتزوج عليا، علشان أنا بعرف ألعب طاولة وشطرنج، واتعلمتهم مخصوص علشان كان بيلعب مع صحباته».

وأضافت: «زوجي مش بيجيب كوباية من المطبخ، وبأكله في بقه، ومش عيب أغسل رجله في مياه وملح.. وفيه ستات أطيب من الرجال، وفيه رجال أطيب من السيدات»