اتحاد الكرة يكلف حلمي مشهور بالتفاوض مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:23 صباحاً - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.

واعتذر كيروش في وقت سابق عن استكمال مهمته مع منتخب مصر بعد مباراتي السنغال فى تصفيات كأس العالم، واتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي.

من ناحية أخرى ، اقترب محمد شوقي مدرب عام منتخب مصر السابق ، وعصام الحضري مدرب الحراس من الاستمرار في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يجري حاليا تشكيله بعد توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفني السابق.

وكلف اتحاد الكرة أمس حازم امام ومحمد بركات عضوا المجلس ببحث السير الذاتية لبعض المدربين قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

وأوضح حازم إمام عضو، مجلس إدارة اتحاد الكرة، شروط اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد التراجع عن اختيار مدرب وطني والاستقرار على مدرب أجنبي للمرحلة المقبلة.

وقال إمام: "تم الاستقرار على مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي لأننا نرغب في مدرب عمل في الأولمبياد من قبل، وسنحاول التعاقد مع مدرب كبير ولديه خبرات، وجار التفاوض مع اسم كبير".

واستطرد: "أتمنى أن يكون الثلاثي الأجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة من نفس المدرسة، ونرشح مدربين مصريين للعمل مع الأجانب، لكن إذا استعصى علينا توفير ثلاثة من نفس المدرسة يجب أن يكون اثنان على الأقل من مدرسة واحدة طالما أن ذلك يخدم مصلحة الكرة المصرية".

وواصل إمام: "سنعيد الكرة المدرسية كأحد أنشطة اتحاد الكرة، الأكاديميات أيضا ستكون تحت مظلة اتحاد الكرة بداية من الموسم المقبل، وهناك اقتراح من الكاف بتنظيم دوري الأكاديميات في مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".

وعن بيان وزارة الشباب والرياضة عن أزمة نهائي أفريقيا أوضح عضو مجلس أدارة الجبلاية: "لم يصل لأي عضو في مجلس الإدارة الحالي في الشهور الماضية أي شيء عن خطاب تنظيم أمم إفريقيا، وأستبعد فكرة تعمد الخطاب، واي شخص في الاتحاد سيعاقب".

وأكمل حازم إمام تصريحاته عن أزمة اتحاد الكرة والأهلي: "الخطأ وارد ونملك شجاعة الاعتذار، والمسئول عن الخطأ سيعاقب، لكني أوكد أن فكرة استهداف الأهلي في أزمة ملعب نهائي أفريقيا غير موجودة من الأساس".

وأتم إمام: "نقدر رغبة الشارع برحيل المجلس بسبب نتائج المنتخب، لكننى أعدهم أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في اتحاد الكرة، ولا نرفض النقد طالما أنه يدعمنا للتقدم ويصحح أخطاءنا".