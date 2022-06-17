قطع وضعف المياه ببعض مناطق الجيزة 6 ساعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: (صفط اللبن - ناهيا - أوسيم - برطس)، وضعف المياه بمناطق: (الهرم - فيصل - المناشى - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - أبو رواش - بنى مجدول)، وذلك اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح غد السبت، لمدة 6 ساعات.





وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى القيام بعمل تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، الأمر الذى يستلزم قطع المياه للانتهاء من الأعمال. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى

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