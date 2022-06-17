استعداداً للقمة.. الأهلي يقيم معسكراً مغلقا اليوم

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704928/استعدادا-للقمة-الأهلي-يقيم-معسكرا-مغلقا-اليوم

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في القمة 124، والتي ستجمع بينهما في تمام الثامنة مساء الأحد القادم على ستاد الأهلي وي السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ويقيم المارد الأحمر، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة قبل 48 ساعة من انطلاق ديربي القاهرة المنتظر أن يجمع بين قطبي الكرة المصرية.

يأتي هذا الاستعداد الكبير من قِبل النادي الأهلي، رغبة في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي، للزحف نحو القمة التي يتربع على عرشها نادي الزمالك.

ويأمل الفريق الأحمر، في تحقيق الفوز وسط حالة من عدم الاستقرار الفني الذي يصاحب الفريق بعد الإعلان عن رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وتولي سامي قمصان المهمة خلفاً له.

موقف الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

أما نادي الزمالك، فيتربع على عرش الصدارة برصيد 44 نفطة من إجمالي خوضه 20 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات.

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي والزمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3

- أما دوري عام 2019، فقد حسم التعادل السلبي نتيجة الدور الأول، ثم في الدور الثاني فاز الأهلي بهدف مقابل لا شئ.

- في دوري عام 2018، فاز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين في الدور الأول، ثم ردها الزمالك في الدور الثاني بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبشكل إجمالي، فالأهلي حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين أمام الزمالك