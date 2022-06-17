قبل مباراة القمة.. هدافو الأهلي في الدوري

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - يستعد قطبي الكرة المصرية، لخوض لقاء القمة رقم 124 في تاريخهم، وذلك عندما يتواجها سوياً عند الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 19 من يونيو الجاري على ستاد الأهلي وي السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز رقم 13 في بطولة الدوري هذا الموسم، رغبة في الوصول لصدارة الدوري التي يحتلها الفارس الأبيض برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المارد الأحمر ثالثاً في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، مع تبقي 4 مواجهات مؤجلة له.

هدافو الأهلي في الدوري

ويعد التونسي علي معلول، هو هداف الفريق في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف سجلهما في شباك كل من ( إنبي، غزل المحلة، الإسماعيلي، والزمالك)، ويأتي بعده بيرسي تاو ب 5 أهداف سجلهما مع الفريق الأحمر

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي والزمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3

- أما دوري عام 2019، فقد حسم التعادل السلبي نتيجة الدور الأول، ثم في الدور الثاني فاز الأهلي بهدف مقابل لا شئ.

- في دوري عام 2018، غاز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين في الدور الأول، ثم ردها الزمالك في الدور الثاني بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبشكل إجمالي، فالأهلي حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين أمام الزمالك