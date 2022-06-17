انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704919/الليلة-محمد-رمضان-يحيي-حفلا-غنائيا-في-الأردن

يستعد الفنان المصري محمد رمضان، لإحياء حفلًا غنائيًا في المملكة العربية الأردنية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أروع أغانيه.

دوت الخليج يرصد موعد حفل محمد رمضان في الأردن.

محمد رمضان يروج لحفل الأردن

وروج محمد رمضان، للحفل عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال نشر فيديو، وهو يصعد على متن الطائرة، وعلق عليه قائلًا: في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية.. جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة القادمة.

إلزام محمد رمضان بدفع مبلغ مالي ضخم

على الصعيد الآخر، قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار خالد حسن عارف، بإلزام الفنان محمد رمضان، برد كل المبالغ التي تقاضاها من إحدى الشبكات الإعلامية العربية، البالغة نحو 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، بعد إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتذاع حصريًا على قنوات تلك الشبكة

وسبق أن تعاقدت الشبكة مع الفنان محمد رمضان في 5 أكتوبر 2016، على التفرغ لأداء ٣ مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية، إلا أن الفنان محمد رمضان أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلًا بأسباب الحكم.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه طبقًا للبند الـ٩ من العقد، يحق للشركة فسخ التعاقد معه، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدمًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق عن تصريحاته بشأن ملاءمة الفنان محمد رمضان، لشخصية الملك «أحمس» بدلًا من الفنان عمرو يوسف، أكد أن «يوسف» فنان غير عادي، وإنسان جيد جدًا، موضحًا أن اعتراضه كان على المسلسل وليس الشخص.

وتابع: «قدم دراما كما ترغب، اكتب قصة وقل ما ترغب فيها حتى لو تاريخي، لكن على المخرجين أن يكتبوا أن ما يقدمونه من خيال المؤلف ولا صلة له بالحياة الفرعونية»، لافتًا إلى أن كل الروايات التي كتبها الراحل نجيب محفوظ، عن التاريخ الفرعوني من تأليفه وخياله.

وذكر أن المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، طلب منه أن يكون ضمن الفريق الاستشاري خلال عمله على فيلم «PRINCE OF EGYPT»، قائلًا إنه اعتذر عن الأمر لأن الفيلم يتحدث عن اليهود.

واستطرد: «قلت له: (الفيلم عن اليهود والعرب ممكن يكسروني)، ورشحت له أستاذًا جامعيًا بديلًا لي، كما طلبت منهم السفر إلى مصر ورؤية الرسومات والمناظر الموجودة في المعابد الفرعونية»، منوهًا إلى أن الفيلم تعرض لهجوم غير متخيل من مصر رغم كل هذا.