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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704929/القوى-العاملة-تعيين-547-شابا-منهم-14-قادرون-باختلاف-بسوهاج

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 547 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 " قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2025 راغب عمل، منهم 19 قادرون باختلاف، فضلًا عن توفير 46 فرصة عمل.

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تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهنة صيانة الحاسب الآلي

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المديرية قامت بتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهنة صيانة الحاسب الآلي، بمركز تدريب سوهاج وطهطا لـ 29 متدرباً ومتدربة.

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أنه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، تم صرف 252 ألفاً و 73 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 756 عاملا منهم ، 57 عامل منحة مولود ، و 7 منح زواج ، ومنحة وفاة عامل، و13 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 87 ألفأً و 73 جنيها لـ 681 عاملا من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 90 عاملاً جديداً يعملون في مشروعات بمراكز المحافظة.

التفتيش على 522 منشأة دوري

وأوضح الوزير أنه في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج، قد قامت المديرية بالتفتيش على 522 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1247 عاملًا، وأسفر عن تحرير 8 محاضر ، وإعادة التفتيش على 72 منشأة ، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و5 ندوات سموم بيضاء ، و 5 ندوات زيادة الإنتاج ، حضرها 213 عاملا وعاملة، و5 ندوات مفاوضة جماعية، و25 ندوات توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 585 عامل وعاملة.

استخراج 1480 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 14 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 9 منها للقضاء ، و شكوي لجهات أخرى، وتبقى شكوتين تحت البحث والدراسة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 112 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً، وغلق منشأة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 238 منشأة أخري، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 12 ترخيص، وعقد ندوتين توعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 2551 منشأة يعمل بها 39 ألفاً و 556 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.