«الإسكان»: بدء تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج بالعبور الجديدة 3 يوليو

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704921/الإسكان-بدء-تسليم-عدد-من-قطع-أراضي-المصريين-بالخارج-بالعبور-الجديدة-3-يوليو

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/7/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

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تسليم عدد من قطع أراضي المصريين بالخارج

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 20، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع أرقام ( 22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 43 – 64 – 65 )، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع أرقام ( 73 – 74 – 75 – 76 – 78 79 – 80 – 81 – 82 – 86 – 87 – 90 )، يوم الثلاثاء 5/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحاجزين لتلك القطع التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

عن بدء حجز أراضي سكنية جديدة للأفراد

كما أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء حجز أراضي سكنية جديدة للأفراد بعدد 3677 قطعة أرض تتمثل في « الإسكان المتوسط – الإسكان المتميز – الإسكان الأكثر تميزًا».

أراضي وزارة الإسكان 2022 للأفراد

وأوضحت وزارة الإسكان عدد قطع الأراضي المتاحة التي طرحتها وزارة الإسكان للأفراد لعام 2022، مقسمة كالتالي:

- طرح عدد 1760 قطعة بأراض الإسكان المتوسط.

- طرح 1740 قطعة بأراضي الإسكان المتميز.

- طرح 177 قطعة بأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.