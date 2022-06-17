نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة بالجمهورية اليمنية بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، بقصر الاتحادية الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى ضيفا عزيزا على مصر، مهنئا إياه بتوليه مهام منصبه، ومتمنيا له التوفيق فى مواجهة التحديات التى تواجه اليمن، والمضى قدما فى العملية السياسية بنوايا مخلصة هدفها مصلحة اليمن فى المقام الأول، وصولا إلى حل مستدام ينهى معاناة الشعب اليمنى الشقيق ويلبى طموحاته.



كما أكد الرئيس متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين حكومة وشعبا، واستعداد مصر لتقديم خبرتها لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددا سيادته على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومى المصرى، وذلك فى إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

وأعرب الدكتور رشاد العليمى عن التقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمى ككل، مشيرا إلى تطلع اليمن إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.



كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى تطورات الأوضاع فى بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التى تواجه الشعب اليمنى الشقيق نتيجة لتدهور الوضع الإنسانى.

وأشاد الدكتور رشاد العليمى كذلك بالرعاية والمعاملة الطيبة التى تلقاها الجالية اليمنية فى مصر، معربا عن التطلع لاستفادة اليمن من الخبرة المصرية فى عملية إعادة الإعمار والبناء والتنمية، وموضحا أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعد فريدة من نوعها وملهمة لكل الوطن العربى، سواء على مستوى معدلات إنجاز المشروعات على كافة المجالات، وكذا لتعامل مصر السياسى مع كل أزمات المنطقة بشكل حكيم ومتزن، وهو التعامل الذى يأتى امتدادا للسياسات والتوجهات القومية الأصيلة التى تتبناها مصر إزاء القضايا الاستراتيجية للأمتين العربية والإسلامية.



وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين فى إطار تعزيز الأمن فى البحر الأحمر، فضلا عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمنى بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية فى مختلف المجالات، فضلا عن استمرار الدعم المصرى للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية والمعيشية فى اليمن، وكذا تطوير البنية التحتية بها.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل وزير خارجية جمهورية لاتفيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز رينكيفيتش، وذلك بحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، ومؤكدا الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا، واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة فى ظل دورها المحورى فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الأفريقية.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية فى مصر، والتطلع لتكثيف التعاون خاصة فى المجالات التى تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والسياحة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وفى مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتى تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.

السيسى يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائى على مستوى الجمهورية".

وقام الفريق أسامة ربيع فى هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكى التابعة لهيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الاساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف والتى تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة، وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلا عن تنمية أراضى منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.



ووجه الرئيس بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكى فى مصر، مشددا على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

وعرض السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية التى تعتمد بشكل أساسى على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات المهجنة، وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعى على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثى لتنمية الثروة الحيوانية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادى ومالى مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع فى برنامج السلالات عالية الانتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظرا لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائى ويلبى احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن فى الأسواق بين الإنتاج المحلى والاستيراد.

كما اطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة فى العالم التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجها سيادته بالاستمرار فى تعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف تعظيم الإرث المصرى العريق فى تربية وإنتاج الخيول الأصيلة.

السيسى يفتتح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى، مشروعات الإنتاج الحيوانى، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.



الرئيس السيسى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى جانب السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا سيادته على العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى بأسره.



وأعرب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا إليه تحيات وتقدير شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد، ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات فى المجال العسكرى، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكرى والأمنى، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين فى كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذى فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربى.

السيسى يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيدة كادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة "فون ديرلاين"، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والروابط القوية التى تجمع الجانبين، خاصة فى ظل التحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، وكذلك التداعيات السلبية التى خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولى بشكل عام، لاسيما فى مجالى الطاقة والأمن الغذائى.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مشيدة بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، خصوصا فى ضوء كونها محورا للأمن والاستقرار فى المنطقة التى تمر حاليا بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكا استراتيجيا هاما للاتحاد الأوروبى.



وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة مع قرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021-2027"، والتى تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اهتمام الجانب الأوروبى بتعزيز التعاون مع مصر فى قطاع الطاقة بشكل عام، خاصة الغاز الطبيعى المسال، وذلك فى إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التى تتمتع بها مصر فى هذا الإطار ومحطتى تسييل الغاز الطبيعى فى إدكو ودمياط اللتين يتيحا تصدير الغاز، فضلا عن التعاون فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة لاستغلال ما تمتلكه مصر من موارد، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، خاصة على صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة فى إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.



كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت من الحفاظ على حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا سيادته الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومى المصرى.

كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر الجارية تنظيميا وموضوعيا لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة COP27، إذ أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر لأن تكون القمة فرصة للبناء على ما تحقق فى قمة "جلاسجو" العام الماضى، وأن تسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ اتصالا بقضايا التكيف والتمويل لدعم الدول النامية، مع التطلع لدعم الجانب الأوروبى فى مجال تغير المناخ والبيئة من خلال الاتفاق على حزمة من المشروعات خلال قمة المناخ لدعم مصر فى عملية التحول الأخضر.

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، رؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمشاركين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط، معربا سيادته عن التقدير لجهودهم فى دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذى رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون فى مجال الطاقة إقليميا ودوليا، أخذا فى الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة فى تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذى أصبح يمثل نموذجا تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته.



كما أكد الرئيس قدرة المنتدى على القيام بدور محورى خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتى سوف تعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائى والإقليمى بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رؤساء الوفود المشاركين فى اجتماع المنتدى أكدوا من جانبهم الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مشيدين بجهود مصر الفعالة بقيادة السيد الرئيس لإقامة حوار إقليمى منظم حول الغاز الطبيعى يدعم مساعى دول شرق المتوسط لصياغة سياسات يتم التركيز من خلالها على التعاون فى مجال الطاقة كوسيلة للتقارب بين الشعوب وبهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل احتياطات شرق المتوسط، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة.



ودار حوار مفتوح خلال اللقاء، أكد الرئيس متابعته الحثيثة لنتائج الاجتماع وما سيتم الاتفاق عليه، مشددا سيادته على دعم مصر الكامل للمنتدى وأهدافه، بما يخدم كل دول المنطقة ومصالحها التنموية ويساعد على توفير مصدر طاقة مستدامة لصالح الشعوب والأجيال المقبلة، وهو الأمر الذى يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام فى المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء يوم الأربعاء الماضى اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر والبحرين، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التى تجمع الشعبين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، ولمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.

مصر والمفوضية الأوروبية تصدران بيانا مشتركا حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر

أصدرت مصر والمفوضية الأوروبية بيانا مشتركا عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين فى القاهرة الأربعاء الماضى.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية فى القاهرة، الأربعاء الماضى، للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مواجهة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعى، اتصالا بانعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى تستضيفها مصر لاحقا العام الجارى.

يتشارك كل من مصر والاتحاد الأوروبى فى أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئى، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن.



وإدراكا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم فى تعزيز العمل العالمى لمواجهة تغير المناخ، نعيد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخى، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل.

يدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبى أن التنفيذ الكامل لأجندة 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استنادا إلى مبادئهما المشتركة، هى محركات التعافى المستدام والتنمية المستدامة.

إننا نعرب عن التزامنا بالوصول إلى أهداف اتفاق باريس والإبقاء على حد الـ 1٫5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية فى المتناول، استنادا إلى نتائج الدورة الـ 24 لمؤتمر الأطراف فى مدينة كاتوفيتسا البولندية وميثاق جلاسجو للمناخ وغيرها من قرارات مؤتمرات الأطراف ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحددة وطنيا المحدثة وخطط واستراتيجيات خفض وتصفير الانبعاثات وتنفيذ السياسات ذات الصلة.

واستجابة للعلم، ندعو كافة الدول لاستكشاف الطرق التى تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والوفاء بتعهدات تمويل المناخ.

إن التحول إلى اقتصاد أخضر ودائرى، وعلى الأخص تأكيد سلامة النظم الحيوية وحماية التنوع البيولوجى والإدارة المستدامة للموارد على كافة المستويات، وفقا للاقتضاء، بما فى ذلك المياه، هو عامل رئيسى لتحقيق نمو مستدام ومحايد مناخيا.

ستقوم مصر والاتحاد الأوروبى بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسى للتطبيق الناجح لاتفاق باريس لتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة عن الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، وأخذا فى الاعتبار التقدم المعتبر الذى حققه الطرفان، فإننا نؤكد أهمية ما يلى:

- قيام كل الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف 2030 فى مساهمتهم المحددة وطنيا بما يلزم لجعلها متوافقة مع اتفاق باريس بحلول الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، أخذا فى الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف.

- دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمى وسريع، بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافى انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن.

- تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم تنفيذ عمل المناخ ذى الصلة بالتكيف وبناء القدرة على التحمل على الأرض، والاستمرار فى التعاون من أجل تجنب وتقليص ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ.

- الإسراع من جعل تدفق تمويل المناخ متوافقا مع أهداف اتفاق باريس وهدف الـ 100 مليار دولار فى أسرع وقت ممكن، وكحد أدنى، مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف فى الدول النامية من مستويات 2019 بحلول 2025، وتعزيز حشد تمويل المناخ للاستجابة لاحتياجات الدول النامية.

فى سياق هذه الجهود، فسوف نعمل على ضمان التفاعل النشط والحوار البناء من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وخاصة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومجموعات المرأة والشباب.

سيقوم الاتحاد الأوروبى ببذل أقصى الجهود لدعم الرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك لوضع طريق نحو تعزيز الطموح العالمى، وتحقيق تقدم ملموس ومتوازن فى كافة الموضوعات، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل بما يضمن مؤتمرا ناجحا يركز على تنفيذ مقررات مؤتمر جلاسجو وغيرها من الالتزامات.

أكد كل من مصر والاتحاد الأوروبى على أهمية وعجلة العمل الخاص بالتكيف وتأثيره على الحياة والتنمية، وفى هذا الصدد اتفقا على تعزيز التعاون حول مقاربة طموحة وتحويلية فى مجال التكيف بما يدعم العمل الوطنى ذى الصلة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات، ادراكا للطبيعة العبر- قطاعية للآثار السلبية لتغير المناخ، بما فى ذلك على التنمية وحياة البشر والنزوح والسلام.

تدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبى أن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الإسراع من وتيرة هذه الشراكة وتكثيفها. ومن خلال العمل سويا كشركاء، ستقوم مصر والاتحاد الأوروبى بمواجهة التحديات المشتركة فى أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخى، وفقا للاقتضاء، ويستند كذلك إلى تجنب التشوهات فى سوق الطاقة المتجددة والوقود النظيف والاستثمار فى سلاسل القيمة ذات الصلة بهذه المجالات.

ومن هذا المنطلق، سيكثف الاتحاد الأوروبى ومصر من التعاون بينهما، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة، للبناء على الإمكانيات المعتبرة التى تمتلكها مصر للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الوقود النظيف وخاصة الهيدروجين بشكل ذى جدوى اقتصادية، وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبى لهذه القطاعات على مدار السنوات.

سنقوم بجهود مشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والإجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية، وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة، وذلك للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر، وخفض الانبعاثات، ودعم القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع الالتزام بإيجاد وتنفيذ الآليات اللازمة لضمان تجنب التشوهات فى حركة التجارة والاستثمار الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وخاصة لتجنب القيود على الصادرات بما فى ذلك احتكار الإنتاج والتصدير، وتصاريح التصدير والازدواج فى التسعير، والحوافز والدعم المشوه للسوق.

إن ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون. ستعمل كل من مصر والاتحاد الأوروبى بشكل مشترك، من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين، على تعزيز الاستثمارات فى تنمية إنتاج الكهرباء المتجددة، ودعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء، بما فى ذلك عبر المتوسط، وإنتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون، وإنتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين وإقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته إلى الاتحاد الأوروبى، بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة.

إن التعاون فى مجال الهيدروجين بين مصر والاتحاد الأوروبى لابد وأن يتم تعزيزه من خلال التعاون الإقليمى مع دول أخرى فى منطقة المتوسط بهدف بناء قدرات إنتاجية للهيدروجين فى الجوار الجغرافى لأوروبا. ولهذا الغرض، فإن تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين فى المراحل الأولى من تطور هذه الصناعة قد يتطلب دعما حكوميا من خلال الحوافز والتمويل الميسر، وفى هذا الصدد فإن تسهيل النفاذ إلى أسواق الهيدروجين وآليات خفض المخاطر ستكون ذات أهمية بالغة.

سيقوم الاتحاد الأوروبى بالإسراع من عملية تحوله تجاه منظومة طاقة صفرية الانبعاثات، والتى ستلعب فيها الكهرباء المتجددة والهيدروجين دورا محوريا. سيتضمن ذلك توفير الدعم والاستثمارات فى التكنولوجيات التى تستخدم مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون بشكل تنافسى، والذى سيتطلب بدوره إنتاجا واستهلاكا ثابتا وتنافسيا يمكن الاعتماد عليه.

إن أمن إمدادات الغاز هو مصدر مشترك للقلق ستعمل مصر والاتحاد الأوروبى معا على الإيصال المستقر للغاز للاتحاد الأوروبى، وعلى الاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعى فى إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض انبعاثات الميثان.

فى هذا السياق ترحب مصر والاتحاد الأوروبى بالتوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى يوم 15 يونيو 2022.

ستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبى بتعزيز التعاون الثنائى بينهما حول الانتقال الأخضر، استنادا إلى الطموح والمبادئ المشتركة والشراكة بينهما بما يسمح للطرفين بالاستفادة من كافة عوائد الاستثمار فى مستقبل منخفض الانبعاثات ومحايد مناخيا وقادر على التحمل، بالاتساق مع أولويات الشراكة المصرية الأوروبية.

لقد وفر الاتحاد الأوروبى دعما مكثفا لمصر فى الموضوعات ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف، بما فى ذلك موضوعات إدارة الموارد المائية وتطوير الزراعة المستدامة والتوسع فى شبكات النقل العام وطرح الطاقة المتجددة والترويج لكفاءة الطاقة وخفض التلوث.

إن الدعم لهذه القطاعات سيستمر وسيتم تعزيزه فى المستقبل وفقا للاقتضاء. سوف نعمق الحوار فيما بيننا وكذلك المداولات الفنية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى الطاقة والمناخ على نطاق ثنائى وإقليمى، وسوف وسنعمل نحو المزيد من الدعم والتعزيز للاستثمارات المستدامة ولانخراط القطاع الخاص فى التحول الأخضر.

سنعزز أيضا من التعاون بيننا على كل المستويات فى مجالات مثل آليات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر المناخية والمتابعة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين قاعدة المعرفة بالتكيف وإعداد اقتصاداتنا للاستجابة للآثار السلبية لتغير المناخ، بما فى ذلك الآثار بطيئة الظهور.

ستلعب كل من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبوابة الاتحاد الأوروبى العالمية، وأجندة الاتحاد الأوروبى وخطته الاقتصادية والاستثمارية للمتوسط، وكذلك أولويات الشراكة المصرية الأوروبية التى سيتبناها مجلس الشراكة المصرى الأوروبى بشكل رسمى يوم 19 يونيو 2022 ستلعب كل هذه الأطر دورا هاما فى الإسراع من الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال الأخضر، بما فى ذلك الاستثمارات فى الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد، استنادا إلى تنفيذ سياسات وأهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ فى مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ولى عهد الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الأربعاء الماضى اتصالًا هاتفيًا بصاحب السمو الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح ولى عهد دولة الكويت، وذلك للاطمئنان على صحته، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.



ومن جانبه عبر الشيخ مشعل الصباح عن خالص امتنانه للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة.

الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضى على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فى إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات".



وتابع: "إننى إذ أعرب عن سعادتى بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة فى مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائى والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

السيسى يفتتح المؤتمر الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى