موعد بدء تلقى تظلمات طلاب الإعدادية فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته، اليوم الجمعة، بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 / 2022، اعتبارا من بعد غد الأحد الموافق 19 يونيو ولمدة 15 يوما.





وأوضح وكيل تعليم مطروح - حسب بيان المديرية - أن الطالب أو ولى أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب فى الاطلاع عليها والتى تبلغ 35 جنيها فقط لاغير وفقا للكتاب الدورى الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول، الذى يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به. وشدد شحاتة على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولى أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة، موضحا أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة فى المواد التى يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التى يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.

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