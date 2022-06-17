سفير تايلاند بمصر: حريصون على التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - أكد سفير تايلاند لدى مصر بوتابورن إوتوكسان، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن تايوان تمتلك منطقة اقتصادية مما يفتح آفاقا للاستثمارات المشتركة.





جاء ذلك خلال زيارة رفيعة المستوى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوفد تايلاندى يضم السفير بوتابورن إوتوكسان وافومجاى ليكسونتاراكورن كبير مستشارى كلية الدفاع الوطنى، فى إطار تقوية الأواصر التجارية والثقافية بين البلدين وتعريف الوفد بالمنطقة الاقتصادية والتى تعد أحد أذرع الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - فى بيان لها اليوم الجمعة - أنه كان فى استقبال الوفد محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول التعرف على مقومات المنطقة وما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية، والفرص المتاحة وأهم الصناعات التى ترتكز عليها رؤية المنطقة خلال خمس سنوات.

ومن جانبه، أوضح محمد شعبان إمكانات المنطقة من موانيء تابعة ومناطق صناعية ولوجستية، مما يسهل ربط أماكن المواد الخام والتصنيع بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تولى أهمية كبرى لتوطين بعض الصناعات المستهدفة، وفقا للمتغيرات والمتطلبات العالمية، حيث تعمل على توفير كل الدعم للمستثمرين، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية لهذه الإجراءات، كما تقدم المنطقة حزمة من المزايا والحوافز الاستثمارية المتعددة لمستثمريها.

وبدوره، شدد سفير تايلاند - وفقا للبيان - على ضرورة تبادل الزيارات بين المنطقتين فى الفترة المقبلة لتبادل الخبرات والتعاون فى هذا الشأن.

وأعرب كبير مستشارى كلية الدفاع الوطنى فى تايلاند عن سعادته بحفاوة الاستقبال الذى تلقاه الوفد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنا الجهود التنموية التى قامت بها الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية لتعزيز حركة التجارة والصناعة بين الشرق والغرب فى ظل الظروف العالمية الراهنة، خاصة ما تشهده الموانيء المصرية من أعمال تطوير ينعكس بدوره على حركة النقل البحرى.