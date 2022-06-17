وزير الرى يتابع إعدادات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لإستعراض الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 اكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعداد للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ COP27 والمزمع عقده بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.





واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه فى الإعداد للنسخة الخامسة من الإسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

كما استعرض المجهودات المبذولة فى الإعداد ليوم المياه والمزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذى سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية، وذلك فى إطار مساعى مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

وأضاف أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمى للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وستتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الإسبوع معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالى من خلال إسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم 350 مزارع للمسابقة لعرض تجاربهم، ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

كما سيتم خلال الإسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذى تم إطلاقه خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

واستقبلت اللجنة العلمية للإسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الإسبوع الخمس والتى بلغ عددها 126 ورقة بحثية، حيث تقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها وذلك تمهيدا لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتى سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه، وتضم اللجنة فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شؤون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية، وقد قامت اللجنة العلمية للأسبوع بوضع معايير قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه مع تحمل المركز مصاريف النشر.