انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة القمة 123 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يستعد قطبي الكرة المصرية لخوض لقاء القمة رقم 123، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عندما يتواجها في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل

ويلتقي الفريقان في تمام الثامنة مساء الأحد القادم على ستاد الأهلي وي السلام، في القمة رقم 123 في تاريخ مواجهاتهما .

ويسعى كل فريق لتحقيق أهدافه المرجوة في هذا اللقاء، فالأهلي وبقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان، يأمل في تحقيق الفوز حتى يقترب من انتزاع صدارة الدوري، التي يحتلها الفارس الأبيض، والذي بدوره يسعى لحسم القمة لصالحه للابتعاد بالصدارة، وللأخذ بثأره من هزيمته في قمة الدور الأول بنتيجة 5/3.

موقف الأهلي في الدوري

ويحتل المارد الأحمر، المركز الثالث برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام النادي المصري البورسعيدي.

موقف الزمالك في الدوري

أما نادي الزمالك، فايحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات.

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي والزمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3

- أما دوري عام 2019، فقد حسم التعادل السلبي نتيجة الدور الأول، ثم في الدور الثاني فاز الأهلي بهدف مقابل لا شئ.

- في دوري عام 2018، غاز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين في الدور الأول، ثم ردها الزمالك في الدور الثاني بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبشكل إجمالي، فالأهلي حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين أمام الزمالك.