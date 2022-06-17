بايرن ميونيخ يتخلى عن ليفاندوفسكي مجاناً

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704918/بايرن-ميونيخ-يتخلى-عن-ليفاندوفسكي-مجانا

بدأ نادي بايرن ميونيخ في قبول فكرة ترك ليفاندوفسكي يرحل وديا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيتفاوض بايرن ميونيخ على بيع ليفا بحوالي 40 مليون يورو، وكان قد دخل فريق برشلونة لحسم موقفه من ضم صاحب ال 32 عام

وبحسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، فاليفا لن يقوم بالإدلاء بأي تصريحات علنية أخرى تخص مستقبله مع الفريق البافاري.

واكدت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة مستعد لتقديم عرض مُحسن للبايرن من أجل ليفاندوفسكي

و بدأ بايرن ميونيخ في قبول فكرة رحيل ليفاندوفسكي ، وستبدأ محادثات رحيله اذا حصلوا على عرض بقيمة 40 مليون يورو .