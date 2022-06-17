شقيق عادل إمام: الزعيم بصحة جيدة ويستعد لفيلمه الجديد "الواد وأبوه"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:29 صباحاً - أكد المنتج عصام إمام، أن الفنان الكبير عادل إمام فى حالة صحية جيدة ويعيش وسط أسرته وأحفاده، متابعًا: "الزعيم لو دخل مستشفى العالم كله هيعرف"، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن أحفاد الفنان عادل إمام استاءوا من الشائعات التى تطارده، مؤكدا أن الفنان عادل إمام يستعد لفيلمه الجديد "الواد وأبوه" والذى سيكون من بطولة الفنان عادل إمام وابنه محمد وإخراج رامى إمام.

يأتى هذا فى وقت انتشرت فيه الشائعات بشكل مستمر وغير محتمل عن صحة الفنان الكبير وخلال الساعات الماضية كان الحديث عن تدهور صحة الزعيم، وهو ما نفاه شقيقه عصام إمام.