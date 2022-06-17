توريد 185 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال أبو هاشم - فى بيان اليوم الخميس - إن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 من صومع وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

وطالب المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول هذا العام من القمح؛ منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.