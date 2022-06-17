محافظ الإسكندرية: تنفيذ 989 مشروعا للشباب بتكلفة 122 مليون جنيه ضمن مشروعك

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف تنفيذ 989 مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بتكلفة 121 مليونا و509 آلاف جنيه، لتوفر فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة، من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين فى الحصول على القروض، فضلا عن توفير التدريب الفنى والإدارى لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، مطالبا بتكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج خاصة فى القرى لتحقيق أهداف ومزايا البرنامج.

من جانبه أوضح عمرو احمد أبراهيم مدير برنامج (مشروعك) بالمحافظة أن (مشروعك) يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بمختلف المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز برنامج (مشروعك) بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أى معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقته تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع.

وأضاف أنه يتم تنظيم معارض على فترات لمساعدة الشباب على التسويق لمنتجاتهم، فضلا عن القيام بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى لجميع المشروعات بمختلف أحياء المحافظة؛ لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كل أوجه المشروع.