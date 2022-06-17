انت الان تتابع خبر الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية .. التعليم تعلنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت عدد من المديريات التعليمية، الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية، للعام الدراسي المقبل 2022-2023، والمقرر أن يتم بدء التحويل 1 يوليو المقبل ويستمر لمدة شهر ونصف، أي حتى يوم 15 أغسطس، وكشفت المديريات انه لن يتم قبول أي تحويلات بين المدارس بعد غلق باب التحويل، ولكن يستثنى الحالات الآتية:

الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية: