انت الان تتابع خبر الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية .. التعليم تعلنها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت عدد من المديريات التعليمية، الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية، للعام الدراسي المقبل 2022-2023، والمقرر أن يتم بدء التحويل 1 يوليو المقبل ويستمر لمدة شهر ونصف، أي حتى يوم 15 أغسطس، وكشفت المديريات انه لن يتم قبول أي تحويلات بين المدارس بعد غلق باب التحويل، ولكن يستثنى الحالات الآتية:
الفئات المستثناة من موعد التحويل بين المدارس الرسمية:
- وفاة ولي أمر الطالب.
- حالات النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى محافظة، مع التزام ولى الأمر بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت النقل.
- حدوث كارثة للأسرة على تكون المستندات المقدمة موثقة.
- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها، مع عدم جواز نقله إلى مدرسة أخرى مماثلة، سوى حالات نقل محل إقامة ولي الأمر موثقة بمستندات رسمية.
- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي، بنفس النوعية من المدارس إلا بتقديم جديد لأوراق الطفل للمرحلة الابتدائية.
- يتقدم بطلبات التحويل ولي أمر التلميذ شخصيا أو من ينوب عنه، في حال غيابه مع تقديم توكيل رسمي بقيد ذلك.