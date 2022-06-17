انت الان تتابع خبر حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة للمولود .. الإفتاء توضح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، لتكشف عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة للمولود وذلك بعد تلقيها العديد من الأسئلة حول ذلك الأمر، وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأعادت الدار النشر مرة أخري.حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة للمولود:

وقال الدكتور شوقي علام، عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة، إنه يجوز الجمع في بقرة أو بدنة، مع مراعاة ألا يقل نصيب كل واحدة منهم عن سبع الذبيحة.

وأيضا لا مانع شرعا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سبع واحد من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية.

ويكون ذلك من أجل التخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية في وقت واحد، ولا يريد أن يقصر في أدائهم، حسب فتوى دار الإفتاء المصرية.