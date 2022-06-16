انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /704914/عاجل-النيابة-تأمر-بضبط-وإحضار-متهم-بالغناء-والاستعراض-داخل-مسجد-بالقليوبية

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يغني ويستعرض بميكرفون داخل مسجد بمحافظة القليوبية، وذلك بالتزامن مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث تم رصد حساب المتهم على موقع “تيك توك” الشهير وتحديد بياناته.

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وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الأمر، وأمرت اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يونيو الجاري بضبط الشاب وإحضاره للتحقيق معه.

شاب يرقص داخل مسجد وسط غضب على “السوشيال ميديا”

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس مقطع فيديو لشاب يرقص ويغني بالميكروفون داخل أحد المساجد، وسط حالة من الغضب الكبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا الدولة والجهات المختصة بضرورة التدخل في هذا الأمر ومحاسبة المسؤول عنه.

واستشهد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآية من سورة البقرة “وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم"، رافضين هذا الفعل تماما، موجهة الاتهامات لوزارة الأوقاف عن السماح بهذا الأمر.

وأجرت وزارة الأوقاف خلال الساعات القليلة الماضية تحقيقا عاجلا في الأمر، للبحث وتحديد مكان وهوية الشاب الذي ظهر بالفيديو يرقص ويغني أغاني “مهرجانات” داخل المسجد، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الأمر.