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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /704913/مهرجان-الإسكندرية-يكرم-دنيا-سمير-غانم-في-دورته-الجديدة-تفاصيل

تستعد إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، لتكريم الفنانة دنيا سمير غانم في دورته الجديدة التي تحمل رقم 38، والتي من المقرر أن تقام في الفترة بين 5 حتى 10 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تكريم دنيا سمير غانم في الدوة 38 لمهرجان الإسكندرية

وتكرم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح المهرجان بيوم 5 من شهر اكتوبر المقبل بقاعة الاحتفالات الكبري بمكتبة الإسكندرية، وذلك عن مجمل أعمالها الفنية التي تألقت بها طوال مسيرتها.

ويحضر حفل التكريم كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والفنان محمود حميدة بالإضافة إلى حشد كبير من صناع السينما المصرية والعربية والمتوسطية.

دنيا سمير غانم بفيلم تسليم أهالي

وتستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “تسليم أهالي” الذي تشارك به مع والدتها دلال عبد العزيز ويعد أخر أعمالها قبل وفاتها، ويشارك في بطولته أيضا كلا من الفنان هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي والعمل من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وتعود دنيا سمير غانم ايضا للساحة الفنية من خلال مشاركتها في مسرحية جديدة بعنوان “روحي أنا” بجانب كلا من لي ربيع، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود حافظ وآخرين، والمسرحية من تأليف كريم سامي.

أخر أعمال دنيا سمير غانم

من ناحية أخرى، كان من المقرر أن تشارك ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل عالم موازي ولكن تم تأجيله وكان مسلسل "بدل الحدوتة 3" يدور حول 3 قصص تقوم ببطولتها دنيا سمير غانم مع أبطال مختلفين.

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وشارك دنيا في القصة الأولى كلا من بيومي فؤاد ومحمد سلام وشيماء سيف، وفي القصة الثانية شاركها الفنان الراحل سمير غانم وعمرو وهبة وأحمد رزق، بينما شاركها في القصة الثالثة هشام ماجد، وأوتاكا.