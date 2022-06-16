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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /704912/مريم-شمس-ترخيص-الأعلى-للإعلام-يضعنا-أمام-مسؤولية-كبيرة

قالت مريم شمس، رئيس قسم المالتي ميديا في موقع دوت الخليج، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحاول وضع ضوابط وقوانين لتنظيم العملية الإعلامية في ظل وجود الكثير من المواقع والقنوات التي أنُشأت حديثا، فيجب أن يكون هناك ضوابط ومعايير على الجميع الالتزام بها، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وموسع في الفترة الأخيرة.

وأضافت "شمس"، خلال حوار على هامش تسليم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التراخيص للقنوات والصحف والشركات الإعلامية الجديدة، نقلها برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن موقع دوت الخليج بدأ كموقع سياسي يهتم بالشأن البرلماني، ومن ثم جرى العمل على تطوير الموقع بشكل موسع من خلال زيادة عدد الأقسام مثل قسم الرياضة، وقسم التحقيقات وغيرها من الأقسام المتنوعة من أجل الإلمام بكافة اهتمامات القراء.

مريم شمس: نطمح للانتشار بشكل أكبر في الشارع المصري

وتابعت: "نسعى من خلال دوت الخليج على الانتشار بشكل أكبر في الشارع المصري ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحصول الموقع على الترخيص من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يساعد على تقنين أوضاعنا بشكل أفضل، كما أنه يعطي دفعة قوية لكل العاملين بالموقع على تقديم أفضل ما لديهم".

مريم شمس: ترخيص المجلس الأعلى للإعلام يضعنا تحت مسؤولية كبيرة

وأشارت الى أن ترخيص المجلس الأعلى للإعلام يضع الموقع أمام مسؤولية كبيرة تجاه الشارع المصري، مضيفة: "سنعمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وان شاء الله نكون قد المسؤولية".