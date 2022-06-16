انت الان تتابع تفاصيل خبر بوضعيات غريبة.. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث جلسات التصوير| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث جلسات تصوير الفنانة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في مجموعة الصور التي شاركتها مع الجمهور، بوضعيات مثيرة وغريبة، اذ ارتدت ملابس تجمع بين الملابس الرياضية والكلاسيك الذي تبين من “الهيلز والبليرز” ذوي اللون الأخضر الذي ارتدتهم على بنطولون رياضي.

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وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، على النحو الأتي: “ادلع يا ملبن، قلببببي الاخضر، وووووووه جمال وستايل من عالم تاني، تجننين”.

هيفاء وهبي أيقونة الموضة

فازت هيفاء وهبي بجائزة أيقونة الموضة fashion icon of the year، خلالحضورها حفل EMI Gala وأهدت الجائزة إلى السيدات في الوطن العربي، والتي علقت عيها هيفاء وهبي، قائلة:"شعور كتير حلو أني استلم هذه الجائزة بالبلد اللي بحبها دبي، والتميز بالعصر الحالي وهو عصر التريند والفاشون شغلة كتير حلوة وشعور بعتز بيه"

وتابعت موجهه رسالة للسيدات قائلة:"وبقدم هذه الجائزة لكل امرأة بتحب حالها وتهتم بنفسها ولكل صبية، وبقول لها حبي وشك وحبي شعرك ولونك مثل ما أنتي، وأخص السيدة اللبنانية وأقول لها أنت حلوة وأنيقة وناجحة رغم الظروف اللي لبنان بتمر بيها".

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

من ناحية أخرى، شاركت المطربة هيفا وهي في أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات العمل على النحو الآتي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.