انت الان تتابع خبر عاجل "مطار القاهرة الدولي" يعلن رفع قيود السفر بداية من غدًا الجمعة ١٦-٦-٢٠٢٢ "تعرف علي" التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مطار القاهرة الدولي يعلن بدء تطبيق تعليمات رفع قيود السفر بداية من الغد الجمعة الموافق ١٦-٦-٢٠٢٢ حيث أن القرارات والتعليمات الجديد تفيد برفع جميع القيود الخاصة بالسفر لاستقبال الأشخاص القادمين من خارج البلاد، وذلك في إطار تنفيذ جهود الدولة من أجل تيسير، وتسهيل الإجراءات على الجميع لدخول مطار القاهرة في أمان، وسهولة بدون عوائق، وجعل الحركة الجوية أكثر سهولة، وانسيابية.

إلغاء جميع قيود دخول مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

أوضحت عدد من المصادر بالحجر الصحي لمطار القاهرة الدولي أن السلطات المعنية بالحجر التي يديرها الدكتور “حازم حسين” قد وصلها خطابًا من قبل وزارة الصحة الإدارة العامة للطب الوقائي، ويوضح هذا الخطاب عدد من التفاصيل الهامة، وهي كالتالي: