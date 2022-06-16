برشلونة يجهز احتفالية لتكريم ميسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:23 مساءً - أكد خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، أنه حزين للغاية بسبب الطريقة التي رحل بها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي من الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال لابورتا خلال الجمعية العمومية غير العادية لنادى برشلونة: "أنا حزين جدًا بسبب ما حصل، بعد كل ما قدمه للنادي. سأكون دائمًا داعمًا لأي مبادرة لمنح وداعية تليق بميسي".

وأضاف رئيس نادى برشلونة: "أتمنى عاجلًا أو آجلًا أن نمنح الوداعية التي تليق بميسي. بفضله كان برشلونة ما كان عليه في آخر 20 سنة. أنا حزين جدًا، وأطلب منكم النصيحة بشأن ما يمكن أن نقدم لليونيل ميسي".

وتحدث لابورتا عن جيرارد بيكيه قائلا: "بيكيه هو قائد للبارسا، وهو يواصل إظهار مدى احترافيته مع النادي. لكننا الآن نحن نبني فريقًا يمنح وقته كاملًا لكرة القدم، وأنا متأكد أن بيكيه سيختار كرة القدم".

وواصل: "أنا محظوظ بمعرفة بيكيه، وهو شخص رائع يعاني الآن. لكن علينا أن نساعده، وسأكون أول شخص يمنحه الحب الذي يستحق".

من ناحية أخرى، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، إلى مدينة برشلونة لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته.

وذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن ليونيل ميسي وصل إلى برشلونة، عائدًا من مسقط رأسه في روزاريو بالأرجنتين، بعد قضاء عدة أيام هناك، وقبل اصطحاب زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة إلى برشلونة اليوم.

وأضافت أن ليونيل ميسي وصل مساء أمس الأربعاء، إلى مدينة برشلونة رفقة أسرته لقضاء إجازته في منزله في كاستيلديفيلس.