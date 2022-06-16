مسئول صينى: بكين أكبر شريك تجارى للقاهرة لمدة 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال وانج دى مدير إدارة غرب آسيا والشرق الأوسط فى الخارجية الصينية إن مصر تعد دولة عربية وأفريقية هامة لبكين، وشهدت العلاقات الاستراتيجية الشاملة تطورات إيجابية تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج، مشيرا إلى أن الصين أكبر شريك تجارى لمصر لمدة 8 سنوات، وقد بلغت التجارة الثنائية 20 مليار دولار عام 2021 بزيادة تقدر بـ37% بالمقارنة عام 2020.





وأضاف وانج دى، فى مؤتمر صحفى عقده، مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، أن الصين تساهم فى مشروعات هامة فى مصر من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائى فى مدينة العاشر من رمضان وكذلك منطقة التعاون الصينى – المصرى ( تيدا ) بالسويس التى وفرت 40 فرصة عمل فضلا عن إقامة أول مصنع لإنتاج اللقاح.

وأردف قائلا إن الرئيس السيسى زار بكين فى فبراير الماضى للمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حيث سجل رئيسا البلدين فى لقائهما تقييما عاليا للمستوى العالى لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربين عن الرغبة الشديدة فى تعميق التعاون المتبادل المنفعة.

وأكد أن الجانب الصينى على استعداد للعمل مع الجانب المصرى على تنفيذ التوافقات التى توصل إليها رئيسا البلدين بصورة جيدة وترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسى وتعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030"، وتوسيع التعاون العملى وتكثيف التواصل والتعاون والتنسيق فى الشؤون الدولية والإقليمية، والعمل سويا على الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية والدفع بدمقرطة العلاقات الدولية.

وعن الشرق الأوسط أكد أن الأوضاع فى الشرق الأوسط تشهد التغيرات والاضطرابات المتشابكة مما نتج عنه تحديات كبيرة على الأمن والتنمية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مستشار الدولة وزير الخارجية وانج يى أطلق المبادرة ذات النقاط الخمس بشأن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط التى تركز على الحفاظ على الاستقرار وإحلال السلام فى الشرق الأوسط.

كما أكد أهمية عدم تجاهل الظلم القائم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى، ولا ينبغى استمرار المعاملة غير العادلة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى، موضحا أن بكين ستواصل الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطينى، وتدعم استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس "حل الدولتين" فى أقرب وقت ممكن، وتدفع بعقد مؤتمر سلام دولى على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر، بغية إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية فى يوم مبكر.

وعن العلاقات الصينية – العربية، أفاد بأن بكين تولى أهمية كبيرة بتطوير علاقاتها مع الدول العربية فى ضوء الزيارات التى يقوم بها وزير خارجية الصين، مؤكدا تبادل الصين والدول العربية الدعم فى القضايا الجوهرية فضلا عن دعم الصين فى الجهود لمكافحة جائحة كوفيد -19 وتطوير اللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف أن الصين أكبر شريك تجارى للدول العربية حيث بلغت التجارة بين الجانبين 330 مليار دولار عام 2021، فضلا عن استيراد الصين 264 مليون طن من النفط من الدول العربية وهو ما يمثل نصف واردات الصين من النفط الخام.

كما حقق التعاون الصينى العربى فى بناء "الحزام والطريق" نتائج مثمرة، وتقدم التعاون المتبادل والمنفعة بينهما بشكل مطرد، حيث اتفق المشاركون فى الدورة التاسعة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى - العربى التى انعقدت عام 2020، بالإجماع على بذل جهود مشتركة يدا بيد لبناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.