«النقل» تنشر صورا للقطار الأول المورد من «تالجو» الإسبانية لتشغيله تجريبيا

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل صورًا للقطار الأول المورد من شركة تالجو الإسبانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل صورًا للقطار الأول المورد من شركة تالجو الإسبانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". يشار إلى أن الشركة الإسبانية وردت القطار الأول لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لتشغيله تجريبيا خلال الفترة المقبلة.

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