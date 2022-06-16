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«النقل» تنشر صورا للقطار الأول المورد من «تالجو» الإسبانية لتشغيله تجريبيا

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محمد عماد الدين 2022-06-16 22:41 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل صورًا للقطار الأول المورد من شركة تالجو الإسبانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

قد تكون صورة ‏‏قطار‏ و‏سكك حديدية‏‏

قد تكون صورة ‏منظر داخلي‏

قد تكون صورة ‏‏قطار‏ و‏منظر داخلي‏‏

قد تكون صورة ‏منظر داخلي‏

قد تكون صورة ‏منظر داخلي‏

لا يتوفر وصف للصورة.

قد تكون صورة ‏‏قطار‏ و‏سكك حديدية‏‏

قد تكون صورة ‏‏قطار‏ و‏سكك حديدية‏‏

قد تكون صورة ‏منظر داخلي‏

قد تكون صورة ‏‏‏قطار‏، ‏سماء‏‏ و‏سكك حديدية‏‏

يشار إلى أن الشركة الإسبانية وردت القطار الأول لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لتشغيله تجريبيا خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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