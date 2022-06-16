انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد دعمه لطلاب الثانوية العامة.. حمو بيكا يكشف معاناته مع الجهل: "بسببه معرفتش أسافر أمستردام" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704909/بعد-دعمه-لطلاب-الثانوية-العامة-حمو-بيكا-يكشف-معاناته-مع-الجهل-بسببه-معرفتش-أسافر-أمستردام

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا سبب منشوره الذي دعم به طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن معاناته مع الجهل هي السبب في إلهامه بكل تلك النصائح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير معاناة حمو بيكا مع الجهل

وأضاف حمو بيكا كاشفا عن تفاصيل منعه من السفر لأمستردام بسبب جهلة باللغة الإنجليزية، فقال: “الكلام الحلو ده بسبب اللي أنا شوفته، حصل معايا موقف إني سافرت أمستردام وعشان تعليمي معرفتش أطلع المطار ومعرفتش أكلم حد، وبقيت واقف بكلم نفسي".

وتابع بيكا حديثه: “أنا نجحت بس من غير علامي، ولا عمل معايا أي حاجة، لما كنت رايح أمستردام كان عندي حفلة هناك، مكنش معايا حد ساعتها، ولا كنت عارف أقرا ولا أعمل حاجة، وراحت عليا الطيارة، وساعتها صعبت على نفسي”.

حمو بيكا يدعم طلاب الثانوية العامة

وكان قد دعم حمو بيكا طلاب الثانوية العامة في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، قائلا: “رسالة لطلاب الثانوية العامة و الكليات .. هو انا اه مش متعلم واخدت (محو الأمية) بالعافية لكن ده مش حاجه تفرح، ولا تقول (عندك بيكا اهو مش متعلم بس ناجح) ، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم.. العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا ، كمية معاناه بشوفها يومياً بسبب اني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها”.

واختتم بيكا حديثه: “العلم بيستر كتير اوي و بيخليك واعي و متفتح في كل مجالات الحياة..هو اه الشارع علمني كتير ، بس مش زي المدارس و الجامعات ، حتي لو مش هتشتغل بشهادتك و حتي لو دخلت كلية مش بتحبها ، بس يكفي انك متعلم و معاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس”.

أعمال حمو بيكا

هذا ويستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا لطرح مهرجان غنائي جديد بعنوان “خارج النطاق” بالتعاون مع مؤدي المهرجانات علي قدورة، والذي روج له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن طريق نشر مقطع صغير منها.