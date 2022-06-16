انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بقنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704908/إصابة-4-أشخاص-في-حادث-تصادم-موتوسيكلين-بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بجوار مرشح القناوية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

دوت الخليج

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين بجوار مرشح القناوية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

الانتقال والفحص

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "عبدالرحمن أحمد محمد "، يبلغ من العمر 17 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"أحمد مصطفى سيد "، يبلغ من العمر 25 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، و "محمود ذكريا محمد "، يبلغ من العمر 15 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "أحمد نصيف أحمد عمر "، يبلغ من العمر 21 عاما دون إصابات ظاهرية، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بجوار مرشح القناوية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قن.

النيابة العامة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية المراشدة بقنا

أصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المنشية أمام نقطة إسعاف المراشدة، بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المنشية أمام نقطة إسعاف المراشدة، بمركز الوقف، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

الانتقال والفحص

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أحمد حسن أحمد حسن، يبلغ من العمر 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعز حباشي محمد أحمد، يبلغ من العمر 36 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المنشية أمام نقطة إسعاف المراشدة، بمركز الوقف، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.