انت الان تتابع تفاصيل خبر على خطى تامر حسني.. أحمد العوضي يستجيب لطلب أحد الجمهور| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704907/على-خطى-تامر-حسني-أحمد-العوضي-يستجيب-لطلب-أحد-الجمهور-فيديو

يبدو ان الفنان أحمد العوضي بدأ يسير على خطى الفنان الكبير تامر حسني نحو الإنسانية، اذ قام بتلبية طلب لأحد جمهور وقام بمشاركة فيديو للشاب وهو يغني، وهو الأمر الذي يفعله تامر حسني مع جمهوره هو الأخر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انسانية أحمد العوضي مع أحد جمهوره

وظهر الشاب خلال الفيديو الذي شاركه العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو يغني أغنية “ خلينى زكرى”، للفنان وائل جسار، وكان أحمد العوضي جانبه في إحدى الشوارع.

وعلق أحمد العوضي على الفيديو، فقال: “زي ما وعدتك هنزلهالك عندي ربنا يوفقك يا محمد”.

أزمة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية في الفترة الماضية، أنباء عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الأمر الذي فزع الجمهور لساعات اذ قامت الفنانة بإلغاء متباعبته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ليخرج العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ليكشف الحقيقة، قائلا: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين ..وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها ببتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك واللي بينك وبينك اكبر بكتيييييير من اي خلاف او كلام فاضي”.

وأضاف: ““مهما يحصل بينا هتفضلي كل حاجه وكل حياتي.. بحبك”.

فيلم بلدوزر لأحمد العوضي

هذ ويحضر الفنان أحمد العوضي خلال الفترة الحالية لـ فيلم “بلدوزر” الذي تدور أحداثه حول رياضة قتالية مزيج بين مجموعة من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، ويجسد الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث فيلمه الجديد “البلدوزر”، شخصية ملاكم كما كان يحضر لهذا الدور منذ فترة، وتواصل الشركة المنتجة اختيار باقي أسماء الأبطال وفريق العمل المشاركين ضمن الأحداث، لكن لم يلعن العوضي عن طرحه أو أي تفاصيل خاصة به حتى الأن.