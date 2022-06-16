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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /704906/إبراهيم-عيسى-مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء-لا-يعترف-بأي-خطأ-لحكومته

يرى الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لا يعترف بأي خطأ نهائيا سواء له أو لحكومته، موضحا أنه تابع كافة جلساته العامة التي أُذيعت وحضرها رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد وغيرها، ولم يسمع أي خطأ يتم الاعتراف به من قبل رئيس الحكومة.

رئيس الوزراء لايعترف بأخطاء الحكومة

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن حكومة مصطفى مدبولي لا تعترف بأي أخطاء، وتكتفي فقط بذكر الإنجازات، "يعني طوال 4 سنين الحكومة بالكامل مغلطتش ولا غلط، ولا في الخارجية ولا في الصناعة ولا في الزراعة ولا في السياحة، الحكومة مبتغلطش خالص".

وتابع أنه إذا كانت الحكومة لم تخطئ أي خطأ خلال الأربع سنوات الماضية، فكيف وصلت مصر إلى تلك الأزمة، رافضًا إسناد الأمر للأزمات الخارجية فقط لا غير، "مفيش حاجة اسمها كده، يعني مصر قبل كورونا وحرب أوكرانيا كانت عظيمة جدا، ومفهاش ولا غلطة، هل ده كلام يُعقل".

إبراهيم عيسى: الحكومة قدمت إنجازات كثيرة للدولة المصرية

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قدموا إنجازات كثيرة للدولة المصرية ولا ينكرها إلا شخص أعمى، ومن أبرز تلك الإنجازات مبادرة 100 مليون صحة، والعمل على إنهاء فيروس سي في مصر، إلى جانب إنشاء الطرق الإقليمية، والعديد من الكباري والإنشاءات، ولكن بالتأكيد هناك أخطاء للحكومة المصرية.

وأوضح أنه على الرغم من كل الإنجازات في الدولة المصرية، مازال وضع المواطن الاقتصادي في منتهى السلبية، حيث يشعر بغلاء الأسعار إلى جانب ضعف مرتبه، "هو سعيد جدا بالإنجازات بتاعت الدولة زي 100 مليون صحة والطرق وكل ده، بس بعد ما خلص ده كله لقى أن مرتبه مش هيكمل الشهر وعاوز ياخد سلفة".

ولفت إلى أن الحكومة طوال الوقت ترى أن المواطن جاحد للإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في عهدهم، والمواطن يرى أن الأمر صعب عليه نظرًا لغلاء الأسعار وغيره من القرارات التي أثرت على حالته المادية.