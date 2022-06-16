سمير فرج: مصر كونت أول جيش نظامي في التاريخ.. ونواجه تهديدات غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 10:25 مساءً - قال الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن القوات المسلحة تعد الأقوى في المنطقة العربية والأفريقية والشرق الأوسط، قائلا «لازم كل مصري يبقى فخور بجيشه».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «عام 3400 قبل الميلاد ظهر الجيش المصري كأول جيش نظامي في العالم بعدما وحد مينا القطرين، وكان أول جيش يستخدم العجلات العالم»، مشيرا إلى أن رمسيس الأول أول قائد في التاريخ يعقد معاهدة سلام، معلقا «الجيش المصري ولد محاربا يحمي البلاد والسلام».

وأضاف «إمبراطورية الجيش المصري وصلت إلى العراق شرقا وليبيا غربا وتركيا شمالا في عهد الفراعنة»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة شهدت هبوطا بعد هزيمة عرابي أمام الاحتلال الإنجليزي، ثم عادت مرة أخرى بعد ثورة يوليو.

واستطرد «مصر قلب العالم لذلك فعملية تطوير القوات المسلحة كانت أمرا حتميا، لم يحدث في التاريخ السابق أن تواجه بلدنا التهديدات التي تحيط بها الآن، سواء شرقا أو غربا من ناحية ليبيا، فضلا عن اتجاه الجنوب واتجاه البحر المتوسط».