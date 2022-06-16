انت الان تتابع خبر كيفية التقديم في مدارس التمريض بعد الإعدادية .. إليكم الأوراق المطلوبة والشروط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية التقديم في مدارس التمريض بعد انتهاء مرحلة الإعدادية، وسنتعرف في هذا التقرير عن شروط التنسيق والأوراق المطلوبة للتقديم، والتي تكون على النحو التالي:
شروط التقديم في مدارس التمريض بعد الإعدادية:
- الحصول على لبشهادة الإعدادية، في نفس عام التقدم للتمريض.
- يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.
- لا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.
- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.
- يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.
- ألا تكون الطالبة متزوجة، مع التعهد بالتفرغ للدراسة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق مدارس التمريض:< >تقديم شهادة الميلاد و3 صور منها.تقديم أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.تقديم 6 طوابع مهن طبية، وحافظة بلاستيكية.دمغة بجنيه، وطابعي مهن طبية.تقديم 8 صور شخصية.تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة أو الطالب.