لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن 4 مناطق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000مم المغذى لرافع نادى الرماية.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى :" صفط اللبن، ناهيا، أوسيم، برطس"، وضعف المياه بمناطق : "الهرم، فيصل، المناشى، الجلاتمة، بهرمس، كرداسة، أبو رواش، بنى مجدول".

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء، كما تقوم الشركة بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.