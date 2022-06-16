انت الان تتابع خبر الأوقاف تعلن صرف مكافأة نصف شهر للعاملين .. لهؤلاء الفئات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، عن صرف مكافأة نصف شهر للعاملين، وتكون بحد أقصى 2000 جنيه، والتي تكون لجميع العاملين في الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسؤولين، عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقافأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، عن صرف مكافأة نصف شهر للعاملين، وتكون بحد أقصى 2000 جنيه، والتي تكون لجميع العاملين في الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسؤولين، عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف

وفي سياق متصل، فقد أعلنت الوزارة إطلاق مسابقة المواهب للمشاركين في البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، في تلاوة القرآن الكريم، حيث يقوم الطفل بتسجيل مقطع صوتي في حدود دقيقتين بمعرفة ولي الأمر أو إمام المسجد أو الواعظة، وسيتم غلق المرحلة الأولى للمسابقة عن شهر يونيو مساء يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو 2022.