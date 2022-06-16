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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704904/الأحد-المقبل-محمد-الحلو-يخضع-لعملية-جراحية-دقيقة-تفاصيل

تعرض المطرب القدير محمد الحلو لأزمة صحية حادة منذ فترة أعلن عنها نجله عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه يعاني من انسداد في الشرايين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مرض محمد الحلو وتطورات حالته الصحية

وقال محمد الحلو خلال مداخلة هاتفية مع لأحد البرامج التليفزيونية: “حصل ليا مشاكل في الساقين وانسداد في الشرايين، ولازم العملية تتعمل بسرعة، لأنها مأثرة بشكل كبير على المشي، وهعمل العملية يوم الأحد”.

وتابع محمد الحلو حديثه، فقال: “ما كناش عارفين إنه انسداد في الشرايين، وعندي مشكلة في الفقرة الرابعة والخامسة، وباخد مسكنات عشان الألم، لأن جسمي مش بيستحمل المنوم، ومحصلش خطأ طبي زي ما قالوا”.

تعرض محمد الحلو لوعكة صحية

وكان قد كتب نجل محمد الحلو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

نجوم الفن يدعمون محمد الحلو

وحرص عدد كبير من زملائه في الوسط الفني على دعمه والذي كان بينهم الفنان علي الحجار اذ كتب عبر فيسبوك: “مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللى بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زي ما عوّدتنا دايمًا”.

من ناحية أخرى، غنى الفنان علي الحجار عن الإرهاب وقتل الشهداء، أثناء تقديم كل من مجدة زكي، خالد الصاوي، ميان السيد، أمير رامز وأحمد خالد صالح أسكتش مسرحي عن أسرة شهيد أثناء معرفتهم خبر استشهاد ابنهم الأكبر، وردة فعلهم بعد الخبر، وذلم ضمن فاعليات يوم الشهيد وذلك في يوم 9 مارس بحضور الرئيس السيسي وأتت هذه الندوة فى اطار وتقدير الدولة للشهداء من القوات المسلحة واهتمامها بمن لايزالوا يحاربون ويقدمون أرواحهم فداءًا لمصر، ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.