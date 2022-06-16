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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704851/البرلمان-يناقش-الموافقة-علي-تحسين-النتائج-الصحية-للمجموعات-المستهدفةالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مجهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

دوت الخليج

البرلمان يناقش الموافقة علي تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة..الأسبوع المقبل

ويهدف التعديل الرابع على الإتفاقية باهتمام الدولة تفعيلا للمادة ( 41 ) من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية ، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة "، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/٢٠١٥.

وقد وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، الموقعة في - القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦ ، والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في ٢٠١٨/٧/3 ، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، لجعله أكثر فاعلية واستدامة ، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية المدعمة ، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر ، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا ، ونشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر ۲۰۱۸، والذي سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان ، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية .

وتحرص القيادة السياسية وسعيها الحثيث على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، قامت بالتفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليون و 36 ألف دولار أمريكي ، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و 36 ألف دولار أمريكي بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في ٢٠١٨/٧/٢٤ ، والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في ٢٠١٩/١/١٥.

كما تم توقيع تعديل ثان لاتفاقية تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة رقم ( ٣٠4-٢٦٣ ) بإضافة مبلغ ۱۰ ملايين و 50 ألف دولار أمريكي في ٢٠١٩/٨/٤ ، والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في ٢۰۱۹/۱۱/۱۹ من أصل قيمة المنحة والمقدرة بنحو ٢٩ مليون دولار أمريكي ، وكذا تم توقيع تعديل ثالث لذات الاتفاقية المشار إليها في ٢٠٢٠/٦/٢٩ ، يستهدف إتاحة مبلغ جديد للمشروع وهو 10 ملايين دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع ، الذي أقره المجلس في ۰۲۰۲۰/۱۱/۱ وفي مسعى آخر لاستفادة المنظومة الصحية في مصر.

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹، التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 18 مليون و 50 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي المساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، 49 مليون و 136 ألف دولار أمريكي، وذل ك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة فيما يلي :-

1) دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر .

2) المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018.

رأي اللجنة المشتركة

وأكدت اللجنة على أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من المبادرات الطموحة لتمكين المرأة المصرية من أجل المساهمة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة . وبناء عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على الاتفاق المعروض ، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت ، وعلى القرار التالي : -

وقد وافقت اللجنة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو ( ثلاثمائة ألف يورو ) ، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۸ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.