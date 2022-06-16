«كان بيحبها جداً» ابن يلحق بوالدته بعد وفاتها بساعة في البحيرة

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704901/كان-بيحبها-جدا-ابن-يلحق-بوالدته-بعد-وفاتها-بساعة-في-البحيرة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حيث شيع الأهالي جثمان شاب يدعى "شعبان شحاتة صبح" ووالدته بعد أداء صلاة الجنازة عليهما في مسجد الهداية بوسط المدينة.

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وفارق الأبن بعد أن علم بوفاة والدته، حيث لم يتحمل قلبه النبأ ، فتوقف عقب وفاتها بساعة حزنا عليها، ليغادروا الدنيا سويا إلى دار الآخرة، وسادت حالة من الحزن على أهالي مدينة إدكو شمال محافظة البحيرة بسبب وفاتهما.

وأشار أحد جيران الأسرة، إلى أن الأم كانت مريضة منذ عدة سنوات، واشتد عليها المرض خلال الأيام القليلة الماضية، حتي توفيت أمس بعد صراع شديد مع المرض، فلم يتحمل قلب نجلها شعبان البالغ من العمر 50 عاما، فراق الأم فتوفي عقب وفاتها بساعة، مؤكدين بأن الابن كان بارا بوالدته ومتعلق بها دائما.

ابن يلحق بوالدته بعد وفاتها بساعة في البحيرة

ونعي أهالي مدينة إدكو، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أسرة المتوفين، معتبرين أن وفاة الابن هي نوع من البر والإخلاص لوالدته، والذي لم يحتمل فراقها فتوفي بعدها مباشرة بحوالي ساعة، طالبين رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفين وأن يسكنهما الله فسيح جناته.