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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704900/اتعرضت-للتهديد-بالقتل-واسمي-لوحده-تريند-تصريحات-بدرية-طلبة-في-كلام-الناس

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، والذي صرحت خلاله بمجموعة تصريحات من بينها أزمتها التي شهدتها السوشيال ميديا في اليومين الماضيين بشأن تعرض ابنة شقيقتها لمحاولة خطف من قبل أفراد مجهولة، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز تلك التصريحات.

تصريحات بدرية طلبة في برنامج كلام الناس

- شيلت بوست حادث اختطاف بنت أخويا بسبب تعليقات مش لطيفة.

- مش محتاجة تريند لأن اسمي لوحده تريند.

- الحكومة فضلت ورايا واطمنوا عليا وعلى البنت ووالدها.

- اتعرضت للتهديد بالقتل بسبب بوست بنت اخويا.

- بحب ياسمين عبد العزيز وبطبلها وأتحزم وأرقص لها كمان.

- صالحت ياسمين عبد العزيز على العوضي في أزمتهم الأخيرة.

- برنامج نفسنة أحلي حاجة حصلت في حياتي.

- حصلت بيني أنا والمذيعة حبيبة مشكلة وقولتلهم يا أنا يا هي.

-رفضت ألبس قميص نوم أحمر في خالتي فرنسا وعبلة كامل دعمتني.

أزمة بدرية طلبة الأخيرة

جدير بالذكر أن بدرية طلبة تعرضت لأزمة صحية شديدة بسب منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أكدت خلال تعرض ابنة شقيقتها لمحاولة خطف قام بشك إبرة في يديها الأمر الذي جعلها تفقد توازنها، ليقابل الجمهور منشور بدية طلبة بالهجوم، لتقوم بدرية طلبة بحذف المنشور، وتعلق: بشكر كل اللي اهتم وسأل وأطمئن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تاني أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ.

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وأوضحت بدرية طلبة تصريحاتها فقالت: “مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام”.