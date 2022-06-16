انت الان تتابع تفاصيل خبر خلافات أسرية.. عامل يتخلص من نجله بقطعة حديدية بشبرا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704899/خلافات-أسرية-عامل-يتخلص-من-نجله-بقطعة-حديدية-بشبرا

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عامل لإتهامه بقتل نجله بعد التعدى عليه بقطعة حديدية بمنطقة شبرا فى مشاجرة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفى فى منطقة شبرا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص بعدما تعدى عليه والده فى مشاجرة بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وضبطه لإستجوابه وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

سقوط مستريحين الذهب بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت في أشخاص لممارستهم نشاط إحتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح والإستيلاء على 8 ملايين جنيه بالغربية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (8 مليون جنيه) ، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهم والهروب.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريح الأدوية بـ قنا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت في ضبط شخص، لاتهامه بتلقي مبالغ مالية عن طريق الإحتيال على المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية كتفق عليها وأستولى على 10 ملايين جنيه.

التحريات والمعلومات

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.