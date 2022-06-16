انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من ريمون رمسيس على أزمة فيلم تماسيح النيل بسبب هنادي مهنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704898/أول-تعليق-من-ريمون-رمسيس-على-أزمة-فيلم-تماسيح-النيل-بسبب-هنادي-مهنا

أعرب ريمون رمسيس عن غضبه من الإدعاءات الكاذبة التي أصدرت منذ قليل بشأن ملابس الفنانة هنادي مهنا في فيلم “تماسيح النيل”، وخرج ليرد ببيان يكشف من خلاله مقاضاته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من ريمون رمسيس على أزمة فيلم تماسيح النيل

وجاء البيان على النحو الأتي: “ؤكد شركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى" اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيد سامي عدنان أفيوني، بسبب الادعاءات الكاذبة والاتهامات الباطلة التي أطلقها مؤخراً عبر وسائل الاعلام، والتشهير بالشركة وكذلك ضد المنتج رانى مسحال منتج فيلم "تماسيح النيل" بسبب التشهير والاتهام الباطل فى أزمة ملابس الفنانة هنادى مهنا خلال الفيلم. ووكلت الشركة الدكتور محمد حمودة المحامى بالنقض، توليه مسؤولية الدفاع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التى تحفظ حق الشركة، وأطلق حمودة بياناً أعلن فيه مقاضاةكلاً من السيد سامى عندان افيونى بشخصه وصفته الممثل القانونى لشركة افيونى ميديا برودكشن، والسيد أحمد فؤاد نسيم بشخصه وبصفته الممثل القانونى لشركى لاكى لايت، وضد السيد رانى مسحال بصفته وبشخصه الممثل القانونى لشركة دا للانتاج الفنى".

ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى يقاضيان منتج فيلم تماسيح النيل

وتابع البيان: “وذلك رداً على الادعاءات والأكايب الصادرة منهما وقيامها بتقديم بلاغات للسيد المستشار النائب العام وذلك بالمخالفة لما ورد بالعقود المبرمة فيما بينهم، وأن المذكورين عالية قد خالفوا العقود المبرمة بينهم وبين موكلى بما أضر بالشركة بالغ الضرر ونحن بصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سالفى الذكر بمصر وخارجها".

واختتم البيان: “وأؤكد أن الغرض الرئيسى من الزج بإسم موكلينى وشركة AKA هو التشهير ونشر الشائعات من قبل سالفى الذكر فى محاولة منهم التنصل من مسئولياتهم الثابته بالمستندات لاسيما وأن أحد المذكورين طلب طلب غير واقعى وغير متفق عليه وهو رغبته فى التمثيل فى الفيلم المتفق عليه وطلبه أيضاً تغيير سيناريو الفيلم بما يحقق له رغبته فضلاً عن تقاعس المذكورين وإخلالهما بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المبرم بينهم وبين موكلى.

فيلم تماسيح النيل

جدير بالذكر أن فيلم تماسيح النيل بطولة كلا من بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حسن الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، خالد الصاوي، محمد جمعة.