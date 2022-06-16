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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704897/بدرية-طلبة-نفسنه-أحلى-حاجة-في-حياتي-وطلبت-رحيل-هذه-المذيعة-من-البرنامج

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن أنها سعيدة جدا بالمشاركة في برنامج "نفسنة" والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير وكان واحد من البرامج الأكثر متابعة في فترة من الفترات من قبل السيدات، متابعة: "أحلى حاجة حصلت في حياتي هو البرنامج ده، كنت حاسة أن بعمل حاجة بحبها فعلا بس حصلت شوية مشاكل في النص كده".

وأضافت "طلبة"، خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وينقلها دوت الخليج أنها حولت البرنامج لإطار كوميدي، على الرغم من أن المسؤولين عن البرنامج كانوا يريدون أن يكون في إطار "النفسنة" بين المذيعين، ولكنها رفضت ذلك ونجحت في تحويله في إطار كوميدي.

وأوضحت أنها طلبت رحيل المذيعة حبيبة بسيوني من البرنامج بسبب حدوث بعض الخلافات بينهما، "دي واحدة تطاولت على زميلة لينا، هيجي يوم وتتطاول عليا، وعشان كده قولتلهم يا أنا يا هي في البرنامج".

بدرية طلبة: انتصار فنانة كبيرة وأكن لها كل الاحترام

وأشارت إلى أن الفنانة انتصار هي التي بُني عليها البرنامج في البداية، وكان هناك احترام متبادل بينها وبين انتصار، لأنها هي من بدأت في البرنامج وهي التي انطلقت به، موضحة أنها تكن لها كامل الاحترام والتقدير.

وواصلت أنها أكبر من انتصار سنا، ولكن انتصار بدأت في الوسط الفني قبلها، وحققت الكثير في الوسط الفني، وحاصلة على جوائز، فمن الطبيعي أن يكون تحترم وجودها في البرنامج، "رغم أن أنا وهي ناقر ونقير لكن بحبها وبكن ليها كل احترام طبعا".

أخر أعمال بدرية طلبة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني قبل الماضي لعام 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

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وضم العمل في بطولته عدد من النجوم ومنهم خالد الصاوي ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمود ياسين وآخرين من النجوم وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا وقت عرضه.