 دوت الخليج يحصل رسميًا على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. عمرو الديب يؤكد: النهوض بمنظومة الإعلام الوطني ضرورة مهمة«صور»

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704896/تحيا-مصر-يحصل-رسميا-على-ترخيص-المجلس-الأعلى-لتنظيم-الإعلام-عمرو-الديب-يؤكد-النهوض-بمنظومة-الإعلام-الوطني-ضرورة-مهمةصور

وسط تقدير كبير للكاتب الصحفى كرم جبر والمستشار محمود فوزى

حصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، رسميًا اليوم الخميس، وذلك بإحتفالية كبيرة أشاد الجميع بتنظيمها لتسليم 100وسلية إعلامية على رأسها موقع دوت الخليج الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور ومشاركة الإعلاميين، والممثلين القانونيين عن 100 صحيفة ومنصة إعلامية، حيث تسلم الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، الترخيص من الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، وبمشاركة الإعلامى الكبير نشأت الديهى، والكاتب الصحفى صالح الصالحى والإعلامية رانيا متولى هاشم، ووجه الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر التهنئة لجميع المؤسسات الإعلامية الحاصلة على الترخيص، مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى الفترة المقبلة لاستكمال جهودهم فى خدمة الرسالة الإعلامية بكل حرية.

وشهدت أجواء الإحتفالية حالة من التنظيم الرائع والتنسيق والاستقبال لكافة الحضور والترحيب بهم وذلك بقيادة المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفريق عمله بالمجلس الذى أشرف على تنظيم هذه الإحتفالية وأشاد بها جميع الحضور حيث أعطت صورة إيجابية عن العمل المنظم داخل الأمانة العامة وفق رؤية تليق بممثلى وسائل الإعلام فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه الحضور الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حسن التنظيم والاستقبال كما وجهوا الشكر أيضا للكاتب الصحفى كرم جبر والمجلس على تعاونه مع الجماعة الإعلامية والصحفية فى إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على التراخيص وتقنين الأوضاع.

دوت الخليج يحصل رسميًا على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. عمرو الديب يؤكد: النهوض بمنظومة الإعلام الوطني ضرورة مهمة

من ناحيته عبر الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج عن تقديره الكامل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره وسعيه فى ضبط المشهد الإعلامى وتنظيمه من خلال تفعيل القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له، مؤكدا على أن المجلس الأعلى يطبق القانون بكل تعاون حرصا على ضبط المشهد الإعلامى وموقع دوت الخليج إلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليه ومن ثم حصل على الترخيص اللازم والذى تسلمه بالإحتفالية الكبيرة التى تمت اليوم بأحد فنادق القاهرة.

ولفت الكاتب الصحفى عمرو الديب إلى أن الإحتفالية كان تنظيمها يليق بالجماعة الإعلامية والصحفية فى مصر، موجها الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكافة أعضاء المجلس على دورهم وحرصهم الدائم على إعطاء صورة تليق بالجمهورية الجديدة فى كل التفاصيل الدقيقة التى تخص العملية الإعلامية فى مصر بداية من إقامة مؤتمرات إصدار التراخيص حتى حق المواطن الكامل فى الحصوص على رسالة إعلامية تليق به.

وأكد رئيس تحرير موقع دوت الخليج بأن نصائح الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر فى المؤتمر الصحفى سواء فيما يخص حق الرد لكل من يعترض على نشر أى من أخبار تخصه، أو ملفات وقضايا الأطفال والهوية المصرية والعربية وقضايا المنطقة العربية ستكون فى الأولويات لدى موقع دوت الخليج وسيتم التركيز عليها وإعطاء مساحة أكبر فى التناولات الإعلامية والصحفية من جانب موقع دوت الخليج بجانب كافة الملفات التى تخدم الدولة المصرية والمواطن.

دوت الخليج يحصل رسميًا على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. عمرو الديب يؤكد: النهوض بمنظومة الإعلام الوطني ضرورة مهمة

كما أكد أيضا بأن كل هذه الجهود التى تبذل من أجل ضبط المشهد الإعلامى المصرى تعكس رغبة متبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام الوطني، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية تضمن تعزيز دور ومكانة الإعلام لخدمة التنمية والأهداف الوطنية، وأن نكون أمام تعزيز للحرية لكافة الوسائل الإعلامية، وتوفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، دون اغفال أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية، الذي يصون نبل غاياتها، ويحمي مصالح مقدمي الخدمة ومستقبليها.