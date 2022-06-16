انت الان تتابع تفاصيل خبر بدرية طلبة: "أنا اللي حليت أزمة ياسمين عبد العزيز والعوضي".. و"ومش بطبل لحد" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704890/بدرية-طلبة-أنا-اللي-حليت-أزمة-ياسمين-عبد-العزيز-والعوضي-وومش-بطبل-لحد

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها كانت السبب في صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد توتر العلاقة بينهما، وهو ما ظهر للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط الكثير من الأخبار المغلوطة حول الأمر، ألا أن الأمر انتهى بالصلح بينها.

وأضافت "طلبة"، خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامية ياسمين عز، وينقلها دوت الخليج، أنها تدخلت من أجل التوفيق بينهما من جديد، رافضة الكشف عن أي تفاصيل، " حدثت مشادة بينها وبين أحمد العوضي مثل أي زوجين، وتم الصلح بينهما، وأتمنى ليها حياة زوجية سعيدة بدون أي مشاكل يارب".

ورفضت "طلبة" بعض التعليقات التي رأتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتي اتهمتها بأنها تقوم بالصلح بينهما من أجل أن تعود من جديد للشاشة، "الناس بتقولي بتصالح بينهم عشان عاوزة تشتغل، هو لازم كل علاقتنا تبقى مصلحة، أنا بحب ياسمين جدا وهي أختي".

بدرية طلبة: لديها أصدقاء كثيرين في الوسط الفني

وأردفت: "ياسمين عبد العزيز زي أختي وكلت معاها عيش وملح وأنا مش بشتغل مع ياسمين بس عشان أطبلها، أنا اشتغلت مع نجوم كتير جدا، هو كل دول بطبلهم برده، أي حد عنده مشكلة أنا هقف جنبه وده واجبي كزميلة وصديقة مش تطبيل".

وأوضحت أن ياسمين عبد العزيز في صحة جيدة في الوقت الحالي، وتعافت بشكل كبير من الوعكة الصحية التي كانت قد تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن لديها أصدقاء وصديقات كثيرة في الوسط الفني أبرزهم وفاء عامر وأيتن عامر، وياسمين عبد العزيز وغيرهم كثيرين، "فيه عشرة بتتولد بينا أثناء الكواليس بتخلينا نقرب من بعض خصوصا وفاء وأيتن عامر".