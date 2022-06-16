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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704903/إبراهيم-عيسى-مصطفى-مدبولي-رئيس-الحكومة-النموذجي-لـ-دولة-يوليو

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لا يتصور أن أحدا في مصر لا يشعر بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، سواء ملياردير غني يطل على النيل أو فقير متقع، الجميع يشعر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على كل الدول.

وأثنى "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، بما فعله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع برموز الاقتصاد من أجل تشارك الأراء، وعرض وجهة نظر الحكومة للدولة المصرية من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة تتوافق عليها كل الأطراف، "هذا موقف محمود ولكن جاء متأخرًا".

الدولة تسعى للأنطلاق والخروج من الأزمة الإقتصادية

وتابع أن هناك مؤشرات في مصر على أن الدولة بها تداول داخلي حول المرحلة القادمة للدولة المصرية، ما بين الاستمرار على نفس النهج والمسيرة ولا يؤثر على مصر الأحداث العالمية، ويوجد آخرين يريدون عمل انفتاح ونقاشات ورد، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن تكون لحظة انطلاق جديدة للبناء ودرسا مستفاد لما هو قادم.

وواصل أن هناك فارق بين صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية والصلاحيات التي يمارسها على أرض الواقع، موضحا أن مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة منذ 4 سنوات تقريبا وهذا وقت كافي لفهم سياسته وطريقته وأدائه ومن قبلهم 4 سنوات كان وزيرًا للإسكان، وقبلها كان في مناصب داخل وزارة الإسكان.

إبراهيم عيسى: إبراهيم محلب هو من رشح مصطفى مدبولي كوزيرا للإسكان

وأشار إلى أن إبراهيم محلب هو من رشح مصطفى مدبولي ليكون وزيرًا للإسكان، وكان يبرز دوره كوزير إسكان أكثر حينما جاء شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، وظهر بشكل جيد ليعينه الرئيس السيسي رئيسا للوزراء.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لا يتحدث فى السياسة

وأوضح أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النموذجي لـ “دولة يوليو” حيث إنه لا يتحدث عن السياسة الخارجية، ولم يتحدث على مدار فترته في السياسة تماما، حتى عندما يظهر بشكل مكثف في الفترة الأخيرة يكون تصريحاته في حدود الاقتصاد والعمل اليومي التنفيذي فقط، وعلى الرغم من أنه في مناصب سياسية لا يتحدث هو أو حكومته في السياسة.